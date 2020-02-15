حالة مطرية في طريقها إلى العراق تصاحبها زوابع رعدية و “زخات حالوب”

2020/02/15 | 23:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير خرائط الطقس، إلى انطلاق حالة مطرية من شمال غرب البحر الاحمر، وتصل إلى العراق خلال الـ12 ساعة المقبلة، فيما يتوقع ان تصاحب الحالة المطرية، زوابع رعدية وزخات حالوب.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “السحب الان كما يرصدها القمر الصناعي في اجواء العراق هي سحب عالية […]

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