2020/02/15 | 23:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفلوجة / حارث العبيدي

استأنفتْ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات، العمل بانشاء شبكة لمعالجة مياه الامطار والصرف الصحي في مدينة الفلوجة، بعد توقف المشروع بسبب الاوضاع الامنية التي مرت بها محافظة الانبار خلال السنوات الماضية.

وبحسب مدير دائرة مجاري الفلوجة المهندس ايوب فرحان، فان المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية، وينفذ بقيمة 80 مليار دينار بتمويل من وزارة الاعمار.

واشار في تصريح لـ”الصباح” الى ان المشروع كان قد احيل الى شركتين وتمت المباشرة بالعمل في حزيران عام 2011، إلا أن الظروف الامنية في المدينة حالت دون انجازه.

من جانبه، ذكر رئيس دائرة المهندس المقيم للمشروع المهندس محمود عبيد، ان المشروع الذي تبلغ مدة انجازه 810 أيام، سيحدث نقلة نوعية في اطار تطوير البنى التحتية لمدينة الفلوجة، ويقدم خدمة كبيرة في مجال تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

واوضح أن الانابيب المستعملة في المشروع مصنوعة من الالياف الزجاجية وعمرها التخميني يبلغ 75 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمل بشبكة الصرف الصحي في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمل بشبكة الصرف الصحي في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).