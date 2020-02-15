كشف التحديات والعواقب ..

2020/02/15 | 23:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تحدث الامين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ عن مهام الناتو في العراقي وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للامن .هل لديك أي أخبار لتخبرنا؟ أنا أفكر بشكل خاص في حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط ، كما تعلمون ، إعادة تشكيل الوحدات في العراق وما إلى ذلك.هل هناك المزيد ليقوله عن ذلك؟جينس ستولتنبرغ [الأمين العام لحلف الناتو]: ما يجب قوله بشأن ذلك هو القرار الذي اتخذناه في الاجتماع الوزاري للدفاع.وهناك اتخذنا قرارًا بتعزيز وجودنا في العراق وبدء عملية تبحث في ما يمكننا فعله أكثر في الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا.ونحن نفعل ذلك بالتشاور الوثيق مع التحالف العالمي.قابلت التحالف العالمي صباح أمس.لقد التقينا مع وزراء مختلفين يمثلون التحالف العالمي.وبالطبع ، نحن نفعل هذا أيضًا بالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية.ونحن في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.سنبقى فقط طالما رحبت بنا الحكومة العراقية.وسندعم ومساعدة قوات الأمن العراقية ، لذلك فهي أفضل في محاربة داعش.هذا هو ، بطريقة ما القرار ، ثم سننفذ ثم نتابع خطوة بخطوة.سؤال: ما مدى سرعة اعتقادك بأنك ستتخذ قرارًا حول الأرقام والأشخاص الذين يتعدون على الردف؟جينس ستولتنبرغ: أعتقد أن الخطوات الأولى يمكن اتخاذها في وقت قريب ، إنها مسألة توخي الحذر … ، بضعة أشهر أو نحو ذلك ، في وقت مبكر للغاية.ثم بالطبع ، قد تستغرق بعض الخطوات الأخرى وقتًا أطول.لكن أعتقد أنه سيكون هناك أشياء مختلفة.لذلك بعض الأشياء ، بعضها يمكن أن يحدث في وقت مبكر نسبيا ، وسوف تتطلب تدابير أخرى مزيدا من الوقت والمزيد من التشاور قبل أن نقرر.سؤال: اقترح الوزير إسبير هذا الصباح أنه ربما يمكن لحلف الناتو تولي مهمة التدريب في العراق بالكامل.هل هذا شيء تمت مناقشته بالفعل مع الأعضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك ، كيف رأى الأعضاء ذلك؟جينس ستولتنبرغ: يدير التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة العديد من أنواع التدريب المختلفة ، وقد أثارت الولايات المتحدة مسألة ما إذا كان بإمكان الناتو تولي معظم ذلك على الأقل ، ربما كله.الآن ، سوف ننظر في ذلك ومن ثم نقرر مقدار ما نتحمله ، وكم يتم نقله إلى الناتو.أنت تعرف ، في نهاية اليوم ، هذا هو.الناتو يجب أن.يمكن لحلف الناتو فعل الكثير.يعني لدينا.لذلك نحن مسؤولون ، لقد قمنا بعمليات عسكرية كبيرة من قبل – في البلقان ، في أفغانستان وأماكن أخرى.ما ننظر إليه في العراق هو غير قتالي.لكن بالطبع ، يمكننا زيادة ذلك ، إذا كانت هناك إرادة سياسية في الناتو وأيضًا في التحالف.لأنه إذا لم نتمكن من ذلك ، فسنستولي على الأمور من التحالف فقط بالتنسيق مع التحالف.لكن لدينا القدرة على القيام بذلك.في القمة كان لدينا 130 ألف جندي في أفغانستان.نملك .وجودنا فيها ، وجودنا الحالي في العراق أصغر بكثير من ذلك ، إنه أقل من 1000.وبالتالي .ولكن بالطبع ، يمكننا زيادة ما إذا كانت هناك إرادة بين الحلفاء.سؤال: هل يمكنني فقط.هل يمكنني السؤال عن موضوع مختلف قليلاً؟ خطاب الرئيس الفرنسي حول العقيدة النووية الفرنسية الأسبوع الماضي ودعوته إلى نوع من الدور الأوروبي الأكبر في هذا النوع من الأسلحة النووية.أريد فقط الحصول على وجهات نظركم بشأن ذلك.لا أتذكر سماع أفكارك حول هذا الموضوع.وبشكل منفصل ، مختلف تمامًا ، أفهم أنك عقدت اجتماعك الأول مع وزير الخارجية الصيني أمس.ماذا كنت تتحدث عن؟ وماذا كانت نتيجة ذلك؟ينس ستولتنبرغ: الردع النووي الفرنسي يساهم في الأمن العام لحلف الناتو.وفرنسا حليف ذو قيمة عالية.علينا أن نتذكر أن لدينا رادع أوروبي اليوم.و 28 الحلفاء تسليم ذلك كل يوم.وهذا ليس مجرد وعد ، ولكنه شيء موجود منذ عقود.لقد تمت تجربتها واختبارها.نمارسها.وهي مؤسسية.وهذا هو الضمان الأمني النهائي لأوروبا.وهذا هو رادع الناتو النووي.هذا هناك.ويوفر الردع لأوروبا مع الهياكل ، مع القيادة والسيطرة ، مع عقود من الخبرة.و ، وهذا موجود بالفعل.سؤال: إذن ، ليست هناك حاجة لمراجعة أو تغيير ذلك؟ينس ستولتنبرغ: حسنًا ، لذلك نحن نعمل دائمًا على تطوير وضبط رادع الناتو النووي.لكنني أقول إن لدينا بالفعل رادع نووي أوروبي.وهذا هو رادع الناتو النووي.وفي الواقع ، هذا شيء نقوم به معًا ، أمريكا الشمالية أو الولايات المتحدة وحلفاء أوروبا.لقد نشروا أسلحتهم إلى الأمام.لدينا الأوروبيون تقديم الدعم والقواعد والبنية التحتية.لذلك نحن نفعل هذا معا ونمارس معا.لذلك لدينا بالفعل.ثم كان السؤال الآخر حول الصين.التقيت بوزير الخارجية الصيني وأوضحت له أننا ، بالطبع ، لا ننظر إلى العين في جميع القضايا.والناتو عبارة عن تحالف قائم على بعض القيم الأساسية: الديمقراطية ، وسيادة القانون ، والحرية الفردية.وهناك اختلافات بين الناتو والصين.سؤال: أوه ، لدي سؤال متابعة حول العراق وإمكانية مساهمة الناتو أكثر لمساعدة الجانب الأمريكي.أحد الأشياء التي سمعت عنها هو إمكانية عدم وجود العراق في حد ذاته ، بل وجود أصول بحرية تابعة لحلف الناتو في الخليج الفارسي ، ثم رفع بعض الضغط عن الأميركيين من تلك المنطقة وتحريرهم.للقيام ببعض الأشياء الأخرى.هل هذا شيء قيد المناقشة على أي مستوى في الناتو ، أم أنه شيء يمكن أن تراه كاحتمال؟جينس ستولتنبرغ: أعتقد أنه يتعين علينا أن نميز بوضوح بين وجود الناتو في الخليج الفارسي وحلفاء الناتو الموجودين هناك على أساس ثنائي.وبالطبع ، فإن بعض حلفاء الناتو موجودون بالفعل في الخليج الفارسي.وأنا أعلم أن هناك مناقشات بين هؤلاء الحلفاء المعنيين.ولكن لم يكن هناك طلب لمهمة الناتو في الخليج الفارسي.اونا لونجيسكو: سنذهب فقط حول الطاولة.سؤال: نعم.أردت متابعة أفغانستان.أمس قابلت الرئيس ، الرئيس غني.ما هو انطباعك عن نظرته للتطورات الأخيرة بشأن الإعلان الأخير الصادر عن الولايات المتحدة؟ينس ستولتنبرغ: أولاً ، لقد عقدت اجتماعًا جيدًا مع الرئيس غاني أمس.بالطبع ، نحن نتشاور عن كثب مع الحكومة الأفغانية بشأن هذه القضايا.لقد التقينا ببعثة دعم القرار ، بمعنى جميع حلفاء الناتو وشركائنا ، بما في ذلك وزير الدفاع الأفغاني.حضر الاجتماع في بروكسل هذا الأسبوع.والتقيت بالرئيس أمس.ونحن نمضي قدمًا ، بالطبع ، سيتم التشاور عن كثب مع الأفغان.والهدف برمته ، وقد دعم الرئيس غاني هذا بوضوح مرات عديدة ، هو أننا نود أن نبدأ عملية تفاوض بين الأفغان.يمكننا دعم الأفغان ، يمكننا مساعدتهم ، لكن لا يمكننا التفاوض على السلام من أجلهم.عليهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم.وهم يريدون القيام بذلك بأنفسهم.هذا هو الهدف.ونفهم جميعًا أن هذا طريق طويل وسوف يكون عملية صعبة مع الكثير من الشكوك والانتكاسات والمفاجآت المحتملة.لكن ، بالطبع ، فإن الهدف من الناتو ليس البقاء في أفغانستان إلى الأبد.في مرحلة ما ، نحتاج إلى إيجاد طريقة لضبطها وتقليلها ثم المغادرة في النهاية.لكن أفضل طريقة لتهيئة الظروف لاتفاق سلام دائم وموثوق به هو الالتزام بأفغانستان ، لأن على طالبان أن تفهم أنها لن تفوز في ساحة المعركة.عليهم أن يجلسوا على طاولة المفاوضات.لذلك ، نقلنا رسالة واضحة للغاية مفادها أننا ملتزمون ، وسوف نستمر في دعم الأفغان.هناك قطار ومساعدة وتقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية ، ومواصلة تقديم الدعم المالي.لكن الهدف من ذلك هو مساعدتهم على إيجاد حل مع طالبان ، وهو اتفاق سلام بين الأفغان.وبعد ذلك ، بناءً على ذلك ، يمكننا من الحد ، المغادرة.لكن كل ما نقوم به سيكون على أساس الظروف ، والخطوة الأولى هي أن على طالبان أن تثبت أنهم قادرون فعليًا على تقليل العنف.سؤال: يعد هذا المؤتمر الأمني دائمًا مكانًا للوفد الأمريكي للكونجرس للحضور وتقديم رؤية بديلة أو أقل عدوانية للعلاقات عبر الأطلسي ، في هذه المرحلة بين … [غير مسموع].سؤالي هو: عندما يغادر ترامب منصبه في غضون سنة أو خمس سنوات ، وهناك رئيس جديد مطبق ونبرة مختلفة عن الإنفاق الدفاعي وحلف الناتو ، وربما أقل عدوانية.ما هو تأثير ذلك على الإنفاق الدفاعي الأوروبي؟ هل تعتقد أن الزيادات ستتوقف ونوع من الخطوط المسطحة؟ أو هل تعتقد أن هناك بعض الاتجاهات الأخرى التي ستستمر في أوروبا ما بعد ترامب؟ينس ستولتنبرغ: الأوروبيون يستثمرون أكثر في الدفاع لأنه من مصلحتهم الأمنية القيام بذلك.الأوروبيون يستثمرون أكثر في الدفاع لأنهم وافقوا على القيام بذلك.كانوا جميعًا يجلسون حول المائدة نفسها واتفقوا على أنه يتعين عليهم إيقاف التخفيضات والبدء في الزيادة.والولايات المتحدة كانت واضحة والرئيس كان واضحًا جدًا بشأن الحاجة إلى حلفاء الناتو للوفاء بهذا التعهد.والشيء الجيد هو أن هذا هو بالضبط ما يفعلونه.لقد قلت عدة مرات ، بطبيعة الحال ، يجب على الأوروبيين الاستثمار في الدفاع ، وليس إرضاء الولايات المتحدة أيضًا ، ولكن لأن من مصلحتهم القيام بذلك.والشيء الجيد هو أن هذا بالضبط ما يفعله الأوروبيون.وأعتقد أنه لا يوجد سبب للتكهن الآن.أعتقد أن أهم شيء سيحدد حجم ميزانيات الدفاع في أوروبا في المستقبل سيكون ، بالطبع ، تطوير التهديدات والتحديات التي نواجهها.بعد نهاية الحرب الباردة ، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في الإنفاق الدفاعي بسبب انخفاض التوترات والتهديدات ثم خفض الحلفاء الأوروبيون الميزانيات.والآن ، زادت التهديدات والتحديات ثم نزيد.ثم ، ما سيكون عليه الحال في المستقبل يعتمد على البيئة الأمنية.سؤال: مجرد متابعة لأشياء الشرق الأوسط.من الواضح أن التركيز في الوقت الحالي ينصب بدرجة كبيرة على العراق؟ونلتقي هنا في ميونيخ ، وقد اجتمعنا هنا في ميونيخ لسنوات ، ونناقش دائمًا مستقبل الغرب والسندات عبر الأطلسي.وهذا جيد.لكن قوة الرابطة عبر المحيط الأطلسي هي أنه على الرغم من هذه المناقشات أو ربما بسببها ، فإننا نجمع الكثير.والواقع هو أننا نجتمع الآن أكثر مما فعلنا لسنوات عديدة.لذلك أعتقد أن الناس يختلطون أحيانًا بأن هناك مناقشات ، وجهات نظر مختلفة داخل البلدان ، بين البلدان التي تفتقر إلى القدرة على العمل.لا ، نحن جيدون للغاية في المناقشة ، لكننا أيضًا جيدون في التصرف واتخاذ القرارات.وإذا نظرت إلى حلف الناتو ، فإننا نتخذ قرارات أكثر معًا وننفذ قرارات أكثر معًا الآن مما فعلنا لسنوات عديدة.زيادة استعداد قواتنا ، والقوات الجاهزة للقتال في الجزء الشرقي من التحالف ، وزيادة الإنفاق الدفاعي ، والعديد من القدرات الجديدة والمزيد من التدريبات والبنية التحتية أكثر مما كان لدينا لسنوات عديدة.أوامر جديدة وهلم جرا.لذلك أنا لا أعرف ما إذا كنت أجب على سؤالك ، ولكن الكثير من الناس ، يبحثون في كل هذا.المناقشات ، والجدل على ما يرام ، طالما أننا قادرون على العمل ، وقد أثبت الناتو قدرة قوية للغاية على العمل.سؤال: إذاً محاولة القراءة بين السطور ، يبدو أن عملية اتخاذ القرار تتحسن بالفعل وأنت قادر على اتخاذ القرارات بشكل أسرع؟جينس ستولتنبرغ: أولاً ، أنا لا أنكر ذلك ، أنا لا أحاول ، بطريقة ما ، أن أقول إنه لا توجد خلافات بين حلفاء الناتو.وترى الاختلافات داخل أوروبا ، وترى الاختلافات بين الحلفاء الأوروبيين وأمريكا الشمالية ، وترى الاختلافات حول قضايا مختلفة عبر التحالف على طول الطريق.أنا أقول فقط أن تلك الاختلافات لم تعرقلنا ، ولم تمنعنا من الوفاء بما هو مسؤولية الناتو الأساسية ، وهذا دفاع جماعي قوي.وكذلك تصعيد ، على سبيل المثال ، في مكافحة الإرهاب.سواءً كنت تتحدث عن محاربة الإرهاب ، أو تتحدث عن الردع في أوروبا ، فنحن نقف معًا ، سواء عندما يتعلق الأمر بأشياء ملموسة مثل الإنفاق الدفاعي ، والقدرات الجديدة ، والاستعداد العالي ، ونشر قواتنا ، وهيكل القيادة الجديد ، ولكن أيضًا عندما يأتي إلى العمليات السياسية.اتحد حلف الناتو تمامًا في التعامل مع زوال معاهدة INF.هذا مهم.اتفقنا جميعًا على أن روسيا كانت تنتهك المعاهدة.اتفقنا جميعًا على أنه كان من حق الولايات المتحدة الانسحاب ، لأن روسيا انتهكت المعاهدة.وكلنا نتفق على رد دفاعي محسوب ، حيث لن ننشر صواريخ نووية برية جديدة في أوروبا ، لكننا سنقوم بأشياء أخرى تتعلق بالتدريبات الدفاعية الجوية والصاروخية التقليدية وما إلى ذلك.لذلك كان لدينا استجابة قوية ومشتركة للغاية لهجمات سالزبوري وهلم جرا.لذلك ، أعلنا أن الفضاء كنطاق جديد.إذن أجل.مرة أخرى ، أنا لا أقول أنه ليس من المهم وجود اختلافات حول تغير المناخ والتجارة.ولكن الحقيقة هي أن الناتو يسلم أكثر مما فعلنا منذ عقود ، وأمريكا الشمالية وأوروبا يقدمان أكثر مما فعلا منذ عقود.أوانا لونجيسكو: فرانكفورت الجماين.سؤال: أيها الأمين العام ، أنت تقول إن حلف الناتو ليس كتلة ، وهذا صحيح بالطبع ، ولكنه صحيح أيضًا بالنسبة لطالبان.ما رأيك ، ما حجم الخطر الذي يمكن أن تنفصل عنه طالبان ، حتى بعد وقف إطلاق النار؟ وما مدى خطورة أن يجد الناتو والحكومة الأفغانية نفسها في وضع يشبه إلى حد كبير الوضع الراهن قبل المفاوضات؟ينس ستولتنبرغ: ما سنفعله في أفغانستان سيكون قائماً على الظروف.وستستند إلى أن طالبان تقدم.ثانياً ، نحن لا نغادر أفغانستان.ما أعلنته اليوم في خطابي هو أننا مستعدون لضبط مستويات قوتنا إذا أثبتت طالبان أنها تستطيع أن تخفف من حدة العنف.وقلت ذلك اليوم لأننا على استعداد للقيام بذلك.وأيضًا لأننا أصبحنا أقرب إلى اتفاق مع طالبان الآن مما كنا عليه ، ربما إلى الأبد أو على الأقل لفترة طويلة.علينا أن نفهم أيضًا أننا لا نستطيع البقاء في أفغانستان إلى الأبد.نحن بحاجة إلى محاولة إيجاد طريقة لتكون قادرًا على المغادرة دون تعريض المكاسب التي حققناها للخطر.وهذا ليس بالأمر السهل.لكن هذا ما نحاول تحقيقه.يجب ألا نعرِّض المكسب الأكثر أهمية ، أي هذا الإنجاز ، بمعنى أنه لا ينبغي لأفغانستان أن تصبح مرة أخرى بلداً يمكن للجماعات الإرهابية أن تتدرب فيه ، وتجهز علينا.يجب أن نحاول أيضًا حماية أكبر قدر ممكن من التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق ، لا سيما بالنسبة للنساء.وعلينا أن نفعل ذلك من خلال دعم تلك المفاوضات بين الأفغان ، وتعظيم احتمال أن يتمكنوا من حماية تلك الإنجازات.لذلك أعتقد ، كما يتفق جميع الحلفاء ، أن الهدف ليس البقاء إلى الأبد.وبالتالي ، نحن نبحث عن طرق للتقليل بطريقة مسؤولة وقاس.لكن هذا يجب أن يعتمد على التطورات على الأرض.واسمحوا لي أن أضيف أننا خفضنا بالفعل انخفاضًا كبيرًا في أفغانستان.لذلك ، ليس قبل سنوات عديدة كان لدينا 130،000 جندي في عملية قتالية ، والآن لدينا 16000 جندي في مهمة تدريب وتقديم المشورة.لكنه أمر حاسم لدعم الأفغان.سؤال: نعم ، عد إلى العراق ومهمة التدريب.إذا فهمت بشكل صحيح ، فإن معظم الدول التي تقوم بمهمة تدريب ، إن لم تكن جميعها ، هي أيضًا أعضاء في الناتو ، سواء كانوا تحت مظلة الناتو في العراق أم لا.الآن ، وافق الناتو من حيث المبدأ على نقله ، أو تسلم معظمه ، إن لم يكن كله.لماذا يحتاج هذا إلى مزيد من النقاش والمزيد من التفاصيل ، لأن جميع أعضاء الناتو الذين وافقوا يمكنهم التبديل فقط؟ أم أن الأوان قد فات؟ينس ستولتنبرغ: لا ، إذاً لنقل أو لتولي تدريب الناتو ، خاصةً.عذرًا ، التدريب في الائتلاف ، الذي يقوم به الائتلاف ، خاصة تلك الأنشطة التدريبية التي يقوم بها حلفاء الناتو ، من السهل جدًا نقل ذلك إلى الناتو.سؤال: لا يزال هناك نقاش مستمر؟ينس ستولتنبرغ: نعم.لكنني أقصد ، نحن تحالف جاد.أولاً وقبل كل شيء ، كان من المهم بالنسبة لنا التشاور عن كثب مع الحكومة العراقية.لقد فعلنا ذلك.ونحن نرحب بمواصلة تدريبنا.وبعد ذلك ، بالطبع ، يتعين على حلفاء الناتو المختلفين أن يوافقوا أيضًا على نقل أنشطتهم التدريبية من إطار عمل التحالف إلى إطار عمل الناتو.ثم نحتاج أيضًا إلى نصيحة القادة العسكريين على وجه التحديد بشأن الأنشطة التي ستعمل بشكل أفضل تحت علم الناتو.لذلك ، اتخذنا القرار قبل ثلاثة أيام أو متى كان ، الخميس؟ لذلك ، الآن هو يوم السبت ، لذلك سوف نقدم هذا في أقرب وقت ممكن.وكما قلت ، يمكن اتخاذ بعض الخطوات قريبًا.أخشى فقط إعطاء تواريخ محددة ، لكن قريبًا.ما لدى الناتو ، هو أن لدينا هياكل راسخة لصنع القرار السياسي ، والتشاور ، وتوليد القوة ، والذي يشمل جميع الحلفاء.وهذا شيء جيد.إنه إطار متعدد الأطراف.وأعتقد في المؤسسات المتعددة الأطراف.ومنظمة حلف شمال الأطلسي هي مؤسسة متعددة الأطراف ، توفر منصة لجميع الحلفاء للجلوس حول الطاولة والاتفاق على كيفية قيامنا بالمهمة في العراق.سؤال: هل يمكنني متابعة سؤال توماس؟ في مناقشاتك مع الزعماء العراقيين حول إمكانية تولي الناتو التدريب ، يعد جزءًا من قلقهم ، في ضوء ما حدث بعد القتل الأمريكي للجنرال سليماني وهذه الدعوات للأميركيين بمغادرة العراق ، بما في ذلك البرلمان قرار غير ملزم ، بأن إعادة تسمية الوجود الأمريكي ببساطة تحت مظلة الناتو قد لا تكون مرضية؟ينس ستولتنبرغ: لقد تحدثت عدة مرات مع رئيس الوزراء العراقي.لقد تحدثت مع الرئيس مؤخراً ووزير الخارجية ، ونحن نتشاور على جميع المستويات عن كثب مع الحكومة العراقية.لدينا دعوة ، سنبقى هناك طالما رحبنا.ونحن نحترم تماما وحدة أراضي العراق وسيادته.الناتو هو إطار متعدد الأطراف.يقود الآن مهمة الناتو في العراق جنرال كندي.في وقت لاحق ، بحلول نهاية العام ، ستتولى الدنمارك المهمة.وهذا يعكس ، بطريقة ما ، الطابع المتعدد الأطراف لحلف الناتو.وانطباعي هو أن هذا أمر مرحب به في العراق وفي أي مكان آخر في المنطقة وأيضًا ما يقدره العديد من الحلفاء ، لديهم هياكل لصنع القرار ، للتشاور.اونا لونجيسكو: نعم ، أعتقد أننا بحاجة إلى الانتهاء منه الآن.ينس ستولتنبرغ: نعم.اونا لونجيسكو: شكرًا جزيلاً.شكر.

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