2020/02/15 | 23:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. لحظة دخول "ثوار "البصرة الى ساحة الحبوبي بالناصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. لحظة دخول "ثوار "البصرة الى ساحة الحبوبي بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).