2020/02/15 | 23:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعاة الأغنام يروون للمربد معاناتهم في موسم الرعي بصحراء الزبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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