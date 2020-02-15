العمل النيابية: كورونا وفر الكثير من فرص العمل لشباب العراق

2020/02/15 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم السبت، أن “إجراء الحكومة الاتحادية بإيقاف دخول الجالية والعمالة الصينية وفر فرص عمل كبيرة في مجال الشركات النفطية”.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، اطلاعت عليه “العهد نيوز”، إن “الحكومة العراقية سمحت بمغادرة الصينيين العراق لكنها لم تسمح بدخولهم لمنع انتشار فايروس كورونا وهنالك عدد كبير […]

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