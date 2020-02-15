الدوحة: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح

2020/02/15 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ان “جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعُلقت مطلع يناير الماضي مؤكدا ان بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات”.وقال الوزير القطري ان الدوحة غير مسؤولة عن فشل جهود تسوية الازمة بين دول مجلس التعاون”.وكانت رويترز نقلت عن ستة مصادر قولها إن “محادثات […]

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