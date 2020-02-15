نوّاب: علاوي يهدد بالاعتذار عن التكليف في حال الإصرار على المحاصصة ومطالبة الأحزاب بالوزارات

2020/02/15 | 23:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم ثقة المواطن بالطبقة السياسية اهم المشكلات امام الحكومة المقبلة بغداد – وعد الشمري: أكد أعضاء في مجلس النوّاب، أمس السبت، استمرار ضغوط الكتل السنيّة والكردية في الحصول على حصص في الحكومة المقبلة، لافتين إلى أن رئيس الوزراء المستقل جدد تلويحه بالاستقالة للتخلص من تلك المساعي، مشيرين إلى أن اغلب الجهات النيابية تسانده في تمرير ...

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