2020/02/15 | 23:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب المستقل باسم خشان يحذر من قضية معقدة تستوجب دستورا جديدا : بغداد – الصباح الجديد: حذر النائب المستقل باسم خشان، من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى ان ذلك من شأنه ان يجر العراق إلى التشظي، وعدم اجراء انتخابات في المستقبل ووجوب كتابة دستور جديد.وقال خشان، في تصريح اطلعت عليه الصباح ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل عمل المحكمة الاتحادية يشظي البلاد ويؤخر الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل عمل المحكمة الاتحادية يشظي البلاد ويؤخر الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).