2020/02/15 | 23:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: كشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي امس السبت عن نتائج مباحثاته مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، مؤكداً إن علاوي سيعلن الكابينة مطلع الاسبوع المقبل بغض النظر عن رؤية الاحزاب.وقال الصالحي في بيان تلقته الصباح الجديد نسخة منه إنه “عقدنا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف محمد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصالحي: علاوي سيعلن كابينته الوزارية مطلع الاسبوع المقبل بعيداً عن رؤية الاحزاب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصالحي: علاوي سيعلن كابينته الوزارية مطلع الاسبوع المقبل بعيداً عن رؤية الاحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).