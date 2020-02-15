موسكو: تصريحات أردوغان بشأن الحرب في ليبيا لا تتوافق مع الواقع

2020/02/15 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أن “مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، لا تتوافق مع واقع الأمور”.وأضاف بوغدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حديث للصحفيين اليوم: “هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا […]

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