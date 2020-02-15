الصين.. الإعدام لمن يخفي أعراض الإصابة بفيروس “كورونا”

2020/02/15 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة صينية اليوم السبت، قرارا يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” عمدا، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.وحسب القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، فإن “إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة”.وذكرت صحيفة “بكين ديلي” الرسمية، أنه “في حال تسبب أي شخص في انتشار […]

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