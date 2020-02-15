ياسين المصري - القول المعقول في أخلاق الرسول

2020/02/15 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري شيء عجيب وغريب، بل ويشذ عن طبائع البشر الأسوياء، ألا وهو عجز الشخص المتأسلم عن التجرد من العاطفة واستعمال عقلة ولو لمرة واحدة في حياته عند الحديث عن سيرة نبيه الكريم؟ فلا يرى ولا يسمع عن مخازيه إلَّا كل الخير! وعن جرائمة الجسيمة في حق الإنسانية إلَّا كامل الرحمة والخلق العظيم! فلا يرى ولا يسمع سوى ما يشيعه رجال الدين ويبثونه في وجدانه عن عصمته (المزعومة) من الخطأ؟ مع أن حياته تمتلئ بالمخازي والجرا......

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