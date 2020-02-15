أول مصاب بكورونا في مصر صيني الجنسية

2020/02/15 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، ان المصاب بفايروس كورونا صيني الجنسية .

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