فوز صعب يحقق متصدر الدوري الانكليزي ليفربول على متذيل المنافسات “نوريتش”

2020/02/15 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن متصدر الدوري الانكليزي ليفربول اليوم السبت، من تحقيق فوزا صعب على متذيل قائمة المنافسة نوريتش سيتي وبنتيجة 1- صفر ، في لقاء جرى على ملعب كارو رود ضمن مواجهات الجولة الـ24من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.الشوط الاول شهد ظهور ليفربول بأسوأ حالاته من حيث تنظيم خطوطه والضغط على دفاع نوريتش سيتي المنظم والغالق لكل […]

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