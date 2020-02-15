2020/02/15 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيان بورترفيلد..أول مدرب مقال من الدوري الإنجليزي الممتاز (المستقلة) – حسام الدين جمال – يوافق اليوم 15 فبراير/شباط، ذكرى أول إقالة لمدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انطلاقه بالشكل الحالي عام 1992، وهو المدرب الوحيد الذي تمت إقالته في نسخة 1992-1993 من البطولة.من هو إيان بورترفيلد؟: المدرب الإنجليزي السابق يمتلك مسيرة كلاعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيان بورترفيلد.. أول مدرب مقال من الدوري الإنجليزي الممتاز) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيان بورترفيلد.. أول مدرب مقال من الدوري الإنجليزي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).