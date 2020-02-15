بعد العقوبة الأوروبية.. مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي

2020/02/15 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي

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