2020/02/15 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – أعلنت فرنسا السبت تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، هي الأولى خارج آسيا، ما يعزز المخاوف من هذا الوباء العالمي الذي تخطت حصيلة وفياته 1500 شخص.وتوفي في فرنسا سائح صيني يبلغ 80 عاماً كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 1500 وفاة في الصين جراء فيروس كورونا المستجدّ وأول وفاة في أوروبا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 1500 وفاة في الصين جراء فيروس كورونا المستجدّ وأول وفاة في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).