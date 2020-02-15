كندا تقدم تعهداً لكوردستان.. وبارزاني يؤكد وجوب إنهاء هذه العوامل

2020/02/15 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهدت حكومة كندا يوم السبت باستمرار تقديمها المساعدات والتدريب لقوات البيشمركة، فيما شدد رئيس حكومة إقليم كودرستان مسرور بارزاني على وجوب إنهاء العوامل المساعدة على تنشيط الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء بين بارزاني ووزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لشفق نيوز، أن الجانبين ناقشا "آخر تطورات الأوضاع على الساحة العراقية وعموم المنطقة، وتم التأكيد ايضاً على ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وكندا".

وأشار وزير الدفاع الكندي الى أن "بلاده ستواصل تقديم المساعدات والتدريب لقوات البيشمركة لمواجهة الإرهاب"، كما ثمن دور إقليم كوردستان كملاذ آمن للنازحين واللاجئين.

من جانبه، شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان كندا على دعمها لإقليم كوردستان، وقال إنه يجب إنهاء العوامل التي تساعد في تنشيط الإرهاب.

ولا يزال رئيس حكومة إقليم كوردستان يواصل عقد اجتماعاته مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي تستضيفه ألمانيا.

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