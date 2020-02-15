2020/02/15 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم العراق على جمهورية مصر العربية بمعدل الاستهلاك النفطي اليومي.بحسب تصنيف مؤسسة GFP عالمية واستناداً لتصنيف مؤسسة GFP المتخصصة فقد بلغ استهلاك العراق للنفط بحدود 770 الف برميل نفط يوميا بتكلفة تقدر ب 15,5 مليار دولار للسنة المالية ٢٠١٩ متقدماً بذلك على جمهورية مصر العربية التي بلغ استهلاكها من النفط 740 الف برميل نفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيف: العراق يتقدم على مصر بمعدل الاستهلاك النفطي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنيف: العراق يتقدم على مصر بمعدل الاستهلاك النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).