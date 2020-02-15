وزير الخارجية: لا نسمح بامتداد الصراع الى العراق

2020/02/15 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ 56، التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم نظراءه الالماني والبريطاني والعماني والارميني والفرنسي والاردني والنمساوي والهولندي، فضلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية.

وتركزتْ مباحثاتُ الحكيم، وفقا لبيانات منفصلة اصدرتها وزارة الخارجية، وتلقتها "الصباح" على زيادة التعاون والتنسيق بما يحقق مصالح الشعوب، مع عدم السماح بامتداد الصراع الى العراق، كما ناقش الوزير رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية وتسهيل منح سمات الدخول.



وذكرت بيانات لوزارة الخارجية تلقت "الصباح"، نسخا منها أن الوزير محمد علي الحكيم التقى نظيره، الألمانيّ هايكو ماس على هامش اجتماعات المؤتمر، وبحث الجانبان مُستجدّات مراحل تنفيذ الاتفاقيّة المُوقّعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنـس الألمانيّة، والإشادة بما جرى تنفيذه حتى الآن من مشاريع".



كما شدد الحكيم، خلال لقائه وزيرة الجُيُوش الفرنسيّة فلورانس بارلي على عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق.

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