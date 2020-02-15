دوري الكرة الممتاز يرى النور اليوم

2020/02/15 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يرى دوريُّ الكرة الممتاز النورَ اليوم الأحد، بآلية جديدة تم اعتمادها مؤخرا، بعد شد وجذب استمرا طويلا بين الأندية المشاركة، وبينما يترقب الجمهور الرياضي بدء المنافسات للاستمتاع بروعة المباريات وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للفرق، برزت إلى الواجهة بقوة بعض الأنباء التي تحدثت عن وجود أياد خفية تعمل لالغاء مسابقة الموسم الحالي، فضلا عن نية بعض الأندية الانسحاب.

وستتجه أنظار عشاق اللعبة اليوم نحو ملعب الشعب الدولي الذي يستضيف القمة الجماهيرية المرتقبة بين الطلبة والزوراء صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، وسيحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث من اجل دخول دائرة التنافس مبكرا لنيل درع المسابقة.

وتبرز اليوم أيضا مواجهتا أمانة بغداد ونفط الوسط في ملعب الأول، بينما يستقبل النجف في ملعبه وبين أنصاره الصناعات الكهربائية.

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