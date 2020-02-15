المرور تصدر توضيحاً بشأن إجازات السوق

2020/02/15 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أصدرتْ مديرية المرور العامة، توضيحاً يخص إجازات السوق ومركبات الحائز الثالث

ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة ورسوم تسجيل الدراجات النارية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الصباح"، إن يوم السبت، هو دوام رسمي بجميع

مواقع التسجيل وإصدار الاجازات وحتى الرابعة عصراً، مبينةً أنه بإمكان الأشخاص الذين أكملوا الـ 17 من عمرهم أن يحصلوا على اجازة سوق خصوصي، موضحة بخصوص الدراجات النارية، أن رسوم تسجيل الدراجات النارية ذات العجلتين، تبلغ 100 ألف دينار، ورسوم الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات، تبلغ 300 ألف دينار.

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