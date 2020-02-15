انفجار عبوة على منزل سكني في ذي قار

2020/02/15 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة على منزل سكني في ذي قار.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "عبوة محلية الصنع انفجرت على منزل احد المواطنين في القضاء وتسببت بإضرار مادية بسيط في المنزل".

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