مجهولون يطلقون النار على خيم المعتصمين في الرفاعي بذي قار

2020/02/15 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مجهولين اطلقوا النار على خيم المعتصمين في قضاء الرفاعي ، فيما قامت القوات الامنية بتطويق المكان.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مجهولين اطلقوا النار على خيم المعتصمين في الرفاعي والقوات الامنية طوقت المكان".

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