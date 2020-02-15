هذا ماشهده العراق اليوم اليوم السبت من احداث

2020/02/15 | 23:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم السبت 15 شباط/ فبراير 2020، تطورات سياسية مختلفة، ابرزها:سياسي: ناشطون يحشدون لمليونية " الموج الابيض لا ينقطع " لدعم مطالب الاحتجاجاتسياسي : منشق عن الصدر : الاحزاب الدينية ماعندها غير سالفة الاعراضسياسي : الساعدي يرفض استيزاره في الكابينة الحكومية المقبلةاندبندنت : فتح وسائرون يسعون الى الهيمنة على حكومة علاوي المرتقبةصحة : وزارة الصحة العراقية تعلن سلامة جميع العراقيين العائدين من ولاية ووهان الصينية مؤخرا من فايروس كورونا.سياسي: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدين التدخل الإيراني في شؤون العراق وسوريا ولبنان ، متهما إيران بمحاولة استغلال الشباب العراقي واللبناني لمصالحها.سياسي: النائب علاء الربيعي يؤكد أن بعض الكتل السياسية لجأت للتهديد بحل البرلمان لتمرير مرشحيها في حكومة علاوي المقبلة.أمني: إصابات في صفوف التظاهرين جراء هجوم جديد لقوات مكافحة الشغب على محيط ساحة الخلاني وسط بغداد.سياسي: مجلس القضاء يعلن فتح تحقيقات في وجود صفقات فساد بتشكيل حكومة علاوي تم الكشف عنها مؤخرا.سياسي: رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي يتهم القوات المكلفة بحماية ساحات التظاهر بالتواطئ مع هجمات الميليشيات.سياسي: المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يكشف عن صفقات لبيع وشراء المناصب في حكومة علاوي بعشرات ملايين الدولارات.سياسي: ناشطون يؤكدون أن الجهات التي قتلت ثوار تشرين وأحرقت المطعم التركي هي نفسها التي هاجمت المتظاهرين في المدن السنية في 2013 وأدخلت تنظيم الدولة (داعش) للمدن العراقية.سياسي: متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد يتهمون أحزاب السلطة وميليشيات الاحزاب بمحاولة تفريق الاحتجاجات بالقوة.سياسي: مصادر مطلعة تؤكد أن تحالف البناء القريب من إيران يعمل على فرض مرشحيه للوزارات في حكومة محمد توفيق علاوي.أمني: العثور على جثتي رجل وزوجته مقطعتين بآلات جارحة داخل منزلهما في ناحية بهرز في محافظة.أمني: القوات الأمنية تعثر على جثة رجل منتسب في وزارة الدفاع مقطعة الأوصال في محافظة ذي قار وتفتح تحقيقا في الحادث.أمني: تقرير أمريكي يؤكد تورط رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بدعم الميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا خلال وجوده في رئاسة الحكومة.سياسي: مع المناكفات السياسية القائمة لتشكيل حكومة علاوي رأى القيادي في كتلة الانقاذ والتنمية “جمال الجنابي” السبت انه بدون ’’تدخل دولي’’، لن يستطيع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تمرير ’’كابينته الوزارية’.أمني: قامت قوات مكافحة الشغب بالهجوم على متظاهري ساحة التحرير في بغداد من جهة نفق التحرير ما اوقع اصابات في صفوفهم مساء اليوم السبت.أمني: أمهل عضو مجلس النواب عن البصرة “عدي عواد التميمي” اليوم السبت، محافظ البصرة اسعد العيداني، ثلاثة اشهر لتحسين واقع مياه المحافظة، مبينا أن البصرين يشربون “أقذر مياه” في الشرق الأوسط.أمني: كشف عضو مجلس النواب “باسم خشان” اليوم السبت ان الأحزاب السياسية الكبيرة تنفق ما قدره (10 الى 15 مليون دولار)، شهرياً على مكاتبها وقنواتها الإعلامية ومن يرتبط بها.أمني: وثق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد السبت.أمني: اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، اعتقال مطلوب بقضايا التزوير في نقطة تفتيش أمنية شمالي المحافظة .

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