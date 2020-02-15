تعادل بطعم لباريس سان جيرمان أمام اميان

2020/02/15 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل باريس سان جيرمان المتصدر مع أميان المتعثر 4-4 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد تعويض التأخر بثلاثة أهداف وقبل استقبال هدف في الوقت بدل الضائع اليوم السبت.وسجل سيرو جيراسي وجايل جاكوتا وفوسيني دياباتي ليتقدم أميان صاحب المركز 19 بنتيجة 3- صفر لكن أندير هيريرا قلص الفارق قبل الاستراحة رغم أنه كان يلعب في […]

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