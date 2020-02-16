2020/02/16 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك ساديو ماني بصمة مع عودته من الإصابة وسجل هدفا قرب النهاية لينهي صمود نوريتش سيتي ويقود ليفربول للفوز 1-صفر وتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 25 نقطة، اليوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يتجاوز نوريتش بصعوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يتجاوز نوريتش بصعوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).