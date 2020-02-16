كمين محكم يطيح بهكر في سامراء

2020/02/16 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطاح كمين محكم من قبل الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، بهكر يبتز الاشخاص في سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان” شعبة الشرطة المجتمعية صــلاح الــديــن / مفرزة سامراء، تمكنت من نصب كمين محكم لمتهم يقوم بتهكير الحسابات الالكترونية وابتزاز الأشخاص وتهديدهم من خلال تصويرهم بصيغة فتاة واجبارهم على […]

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