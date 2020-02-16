2020/02/16 | 00:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار مقدمة البرامج البريطانية «كارولين فلاك» داخل شقتها بلندن (المستقلة) – منى شعلان/أكدت عائلة كارولين فلاك، مقدمة الأخبار البريطانية وعارضة الأزياء الشهيرة ، صاحبة الـ 40 عاماً، انتحارها داخل شقتها فى مدينة لندن الإنجليزية، صباح اليوم.وقالت عائلة كارولين في بيانا لها : “يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفيت اليوم في 15فبراير ، ونحن نطلب […]

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