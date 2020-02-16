اصابة ٦ متظاهرين نتيجة حرق الخيام في الخلاني

2020/02/16 | 00:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل الغد برس، اليوم السبت، بان 6 من المتظاهرين اصيبوا نتيجة حرق الخيام في ساحة الخلاني.

وقال مراسلنا ان "قوات الشغب تقدمت نحو نفق التحرير فيما تم حرق 3 خيام في بداية النفق من جهة الخلاني".

واضاف انه "اصيب 6 من المتظاهرين نتيجة الحرق".

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