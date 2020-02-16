ناشطون : تحضيرات لمهاجمة خيمنا في التحرير

2020/02/16 | 00:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد ناشطون على مواقع التواصل ،ان مركبات تحمل افراد ملثمين ، اصطفت قرب قوات الشغب ،في ساحة الخلاني مرجحين شن هجمات على المتظاهرين السلميين بالاسلحة البيضاء وبنادق الصيد والكواتم .وافاد ناشط ان "متظاهرين رصدوا ايضا دخول جماعات من شارع السعدون باتجاه ساحة التحرير بعد تسهيل دخولهم من قبل منتسبي الداخلية ".

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