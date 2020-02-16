وزير الهجرة لـ {الصباح}: العام الحالي سيشهد غلق مخيمات النازحين

2020/02/16 | 00:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشف وزيرُ الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، عن تخصيص 445 مليار دينار لاعادة الاستقرار والاسراع في عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، وفي وقت اكد فيه وجود طلبات لزيادة منحة العودة الى 2.5 مليون دينار بدلاً من 1.5 مليون دينار لكل أسرة، أكد أن العام الحالي سيشهد غلق جميع مخيمات النزوح.

وقال موسى، في لقاء اجرته معه "الصباح": إن مبالغ تقدر بـ445 مليار دينار خصصت للجنة العليا للاغاثة، وكنا على أمل تخصيصها منحاً للأسر التي ترغب بالعودة الى مناطقها الاصلية، إلاّ أنها حولت الى المحافظات لاعادة الاستقرار فيها، والاسراع في عودة النازحين، وإرساء أسس إعادة الاعمار، ومنع تجدد أعمال العنف والتطرف، مما يمهد الطريق لأنشطة إعادة الاعمار والتنمية على المدى البعيد، خصوصاً ان غالبيتهم لم يستطيعوا العودة الى مناطقهم الاصلية بسبب عدم توفر خدمات الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات وعدم اعادة ترميم واعمار منازلهم.



واضاف موسى أن هذا الامر شكل عائقاً ومشكلة كبيرة للوزارة التي خططت لشمول جميع الأسر بالمنحة، وأن تكون الاولوية للأسر في المخيمات وحسب اسبقية التسجيل، مما اضطرها الى تخصيص 50 مليار دينار من اغاثة الأسر، تدفع منحاً لتشجيعها على العودة الى مناطقها الاصلية، مع امكانية الذهاب الى المخيمات وتسليم الأسرة المبلغ المخصص، ومن ثم استكمال باقي الاجراءات التي تتيح لها العودة الى منطقتها التي نزحت منها"، لافتاً إلى "ان هناك مطالبات بزيادة منحة العودة الى 2.5 مليون دينار بدلاً من 1.5 مليون دينار، إلاّ أن هذه المطالب يمكن أن ترتب مبالغ كبيرة على الموازنة.

وأشاد موسى بدور المرجعية في تقديم يد المساعدة والعون لهم، اضافة الى زيارة الكثير من قرى المسيحيين مع اللجنة العليا للاغاثة، لتشجيعهم على البقاء في مناطقهم، وزيارة المتواجدين منهم في مخيم "مريم العذراء" في بغداد، وغالبيتهم رفضوا العودة لتأقلمهم مع الوضع في العاصمة واستمرار ابنائهم في المدارس.



وبشأن المختطفات الايزيديات، أوضح موسى ان الوزارة واقليم كردستان والجهات المختصة ورجال الاعمال والعشائر استطاعوا اعادة عدد كبير منهن مع اطفالهن الى أسرهن داخل العراق، بعد تعرضهن الى عمليات السبي والبيع لعدة مرات.

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