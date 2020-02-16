2020/02/16 | 00:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

أعلنَ رئيسُ الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، أمس السبت، طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، في حين لفت أعضاء في مجلس النواب إلى أن البرلمان سيحشد أعضاءه لتمريرها.



وقال علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وأضاف علاوي "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات"، معبراً عن أمله بـ"استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".



من جهته، كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، في تصريح صحفي عن أن "علاوي استطاع إنجاز 70 بالمئة من كابينته الوزارية ولم يتبق منها سوى 30 بالمئة".

وأضاف الفتلاوي أن "كتلا سياسية مختلفة حشدت أعضاءها للتصويت على الكابينة الوزارية بالرغم من الضغوطات الداخلية والخارجية"، مبينا ان "الشارع العراقي يترقب انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي ليتضح من هي الجهات التي تقف مع منح الثقة، ومن هي الرافضة".



من جهتها، قالت النائب ندى شاكر جودت: إن "رئيس الوزراء المكلف سيرسل أسماء كابينته قريباً الى البرلمان للاطلاع عليها قبل التصويت"، مرجحة أن "يتم تمرير الوزارة حتى وإن لم يحسم خلافه مع الكرد والسنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس المكلف: سنطرح الكابينة الوزارية هذا الاسبوع) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس المكلف: سنطرح الكابينة الوزارية هذا الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).