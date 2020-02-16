2020/02/16 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم
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اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، الاحد، العثور على كدس للاعتدة يحتوي على سبعة الغام ارضي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العثور على كدس للاعتدة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ صلاح الدين
اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، الاحد، العثور على كدس للاعتدة يحتوي على سبعة الغام ارضي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العثور على كدس للاعتدة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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