العثور على كدس للاعتدة في صلاح الدين

2020/02/16 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ صلاح الدين

اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، الاحد، العثور على كدس للاعتدة يحتوي على سبعة الغام ارضي...





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