موقع بريطاني: اجتماع سري أمريكي عراقي لمناقشة الانسحاب الجزئي من بغداد

2020/02/16 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “مدل ايست آي” الاخباري البريطاني عن قيام الجيش الاميركي بتقديمه عرضا لمسؤولين أمنيين عراقيين كبار بالانسحاب الجزئي للقوات من العراق استجابة لتصويت برلماني في كانون الثاني الماضي لقرار يدعو الى مغادرة القوات الاجنبية البلاد.ويشير الموقع الى ان اجتماعا على درجة عالية من الكتمان عقد الاسبوع الماضي بين الجانبين قد فهم منه بان […]

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