بالصور.. احتراق خيام مع تقدم مكافحة الشغب باتجاه التحرير

2020/02/16 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقدمت قوات مكافحة الشغب منتصف ليل السبت - الأحد صوب ساحة التحرير، معقل المتظاهرين في بغداد، ما تسبب باحتراق خيام للمعتصمين.

وأفاد مراسل شفق نيوز، بأن قوات الشغب بدأت بالتقدم من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن قنابل الغاز تسببت باندلاع النيران في عدد من خيام المعتصمين في ساحة التحرير.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأت قوات الأمن بتضييق الخناق على المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى بالتعاون مع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق".

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