واشنطن تضغط لفك ارتباط العراق بإيران .. ومسؤول عراقي:نسير على حافة السكين

2020/02/16 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (أ ف ب) – بدأت الولايات المتحدة الضغط على العراق من بوابة اقتصاده الهش بهدف وضع حد لتقاربه مع ايران، عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع الجمهورية الاسلامية وتأخير السماح بإرسال دفعات نقدية حيوية.وكانت الولايات المتحدة قرّرت في اللحظة الأخيرة هذا الاسبوع السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران.[…]

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