فرنسا تبلغ بارزاني أمراً

2020/02/16 | 00:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يوم السبت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ضرورة بقاء التحالف الدولي في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم، ورد لشفق نيوز، بأن الاجتماع بين بارزاني ولودريان "تناول آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة بصورة عامة، كما بحث الجانبان في مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وعبّر وزير الخارجية الفرنسي عن دعم بلاده لإقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان لمواجهة تهديدات داعش.

من جانبه، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره لفرنسا على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان ومواقفها النبيلة تجاه الشعب الكوردي.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق.

ويرفض إقليم كوردستان خروج القوات الأجنبية من العراق، ويؤكد الحاجة إليها في الحرب ضد خلايا تنظيم "داعش" التي زادت وتيرة هجماتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

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