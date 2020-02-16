مكافحة الجريمة تعلن العثور على كدس للاعتدة يحوي الغام ارضية في صلاح الدين

2020/02/16 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الاحد، العثور على كدس للأعتدة يحتوي على سبعة الغام ارضية في صلاح الدين.وذكر بيان للوزارة حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “وكالة الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية /مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ قسم استخبارات شرطة الطاقة/شعبة استخبارات نفط الشمال/وحدة استخبارات فوج شرطة نفط حقول صلاح الدين، تمكنت من العثور على كدس للاعتدة […]

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