الرافدين يزف بشرى سارة للشرائح التي وطنت رواتبها لدى المصرف

2020/02/16 | 00:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصرف الرافدين عن استمراره منح السلف إلى جميع الشرائح التي وطنت رواتبها في المصرف وتحمل بطاقة ماستر كي الدولية، مع تقديم أفضل نظام توطين رواتب في البلاد، يتناغم مع اقتصاد العائلة العراقية.

وذكر بيان للمصرف ورد لشفق نيوز، أن "آليات الاقراض تتواصل بانسيابية عالية دون أي تعقيد ووفق حاجة جميع الموطنين ومنهم منتسبي وزارة الداخلية، حيث يمكن أن يحصل المتقدم على سلفة تتراوح مابين 5 – 25 مليون دينار عراقي".

وأكد المصرف ان "الشراكة مع شركة كي الحاصلة على جائزة أفضل بطاقة ذكية لعام ٢٠١٩ من قبل المجلة العالمية المتخصصة International Finance Magazine ، ارتقت بواقع الخدمات التي تقدم الى جميع المواطنين، لاسيما الموطنة رواتبهم في المصرف".

كما يتيح مصرف الرافدين، الذي يعد الأوسع انتشاراً في البلاد، خدمات البيع بالتقسيط من ١٠٠٠ تاجر او اكثر لمختلف البضائع والخدماتلمن يحمل بطاقة ماستر كي، وفق ما ورد في البيان.

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