2020/02/16 | 00:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مراسل "الغد برس"، اليوم الاحد، عن حصيلة جديدة للمصابين في حرق الخيام بساحة الخلاني.

وقال مراسلنا انه "ارتفع عدد المصابين بحرق الخيام في مفرزة واحد الى ١٦ مصابا".

يشار الى ان تم حرق 3 خيام في مفرزة واحد في ساحة الخلاني.

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