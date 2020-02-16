2020/02/16 | 00:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس " بدخول قوة بزي مدني مجهولة الهوية من أفرع جهة الخلاني وسط بغداد حيث معقل المحتجين الثاني في العاصمة .واضاف بان تلك الجهة قامت بإطلاق نار من أسلحة كاتمه للصوت اتجاه المتظاهرين" .ما ادى الى إصابة عدد من المتظاهرين وحرق مجموعة من الخيام ولازالت القوة متواجدة مع عجلاتهم في المكان .

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