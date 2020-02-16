حماس تعلن رفضها تصريحات الجبير بشأن صفقة القرن

2020/02/16 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد حازم قاسم الناطق باسم حركة “حماس” امس السبت، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن “صفقة القرن”.وقال قاسم إن حديث عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في “صفقة القرن”، مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة والذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير.وأكد أن “مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال […]

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