الحشد يبين وضع “مطيبيجة” ويؤكد نهاية عصابات داعش فيها

2020/02/16 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، عن حجم خطر المطيبيجة على امن 3 محافظات.وقال الحسيني في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين تتميز بتضاريسها المعقدة وهي تمثل خط مرور لتنظيم داعش بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين”.واضاف الحسيني، ان “اعداد تنظيم داعش الارهابي في مطيبيجة ليس كبير وهم ينتقلون […]

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