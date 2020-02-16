شرطة دبي تطلق أول سيّارة بتقنية 5G

2020/02/16 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت شرطة دبي عن إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي، أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتامين الإمارة".

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هي إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها شرطة دبي لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الاستراتيجي مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى".

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية في شركة "اتصالات" عبد الله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها في تعزيز سلامة وأمن الإمارة".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة في القطاع الأمني، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلا عن تقنية التعرف على الوجه".

بغداد اليوم - متابعة

يحذر محللو الأمن السيبراني من وجود ما يسمى "حصان طروادة" ( Emotet) يمكن أن ينتشر عبر شبكات الإنترنت "واي فاي"، ويحمّل مجموعة متنوعة من البرامج الخبيثة التي تهدد البيانات الحساسة.

وعاود Emotet الظهور في أوا

بغداد اليوم-متابعة

يشهد كوكب الأرض، السبت المقبل، مرور كوكب هائل بسرعة قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق في جميع أنحاء الكوكب حال ضرب الأرض فعلا.

وذكرت محطة "روسيا اليوم"، أن "الكويكب العملاق، الذي يتراوح قطره بين 440 و990 مترا، يُعرف

بغداد اليوم- متابعة

فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الجوكر» في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمؤركية في مسرح دولبي بلوس أنجليس مساء الأحد، وذلك للمرة الأولى في

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