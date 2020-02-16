2020/02/16 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، امس السبت، عن انتهاء المرحلة الاولى من تطهير بساتين اكبر حوض زراعي داخل المحافظة.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الجهد الهندسي لقوات الجيش وفرق مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى انتهى من تنفيذ المرحلة الاولى من عملية تطهير بساتين الوقف شرقي […]

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