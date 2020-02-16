الاتحاد السعودي.. وجه قوي عربيا وآخر هزيل محليا

2020/02/16 | 01:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد جدة السعودي يظهر يوجهين هذا الموسم، أحدهما قوي في البطولة العربية والآخر هزيل على الصعيد المحلي

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