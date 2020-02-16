الصين تعلن الحجر على اموالها لمنع انتشار كورونا

2020/02/16 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي الصيني عن قرار يقضي بـ”تطهير” الأوراق النقدية المتداولة، بوضعها في “الحجر” للحد من انتشار فيروس “كورونا”.وقال نائب حاكم البنك المركزي الصيني فان ييفي، إن “المصارف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا في عملية تعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوما”.وأضاف: “علينا أن […]

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