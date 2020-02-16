صحيفة بريطانية: البيت الأبيض اشترى السيسي بـ9 مليارات دولار

2020/02/16 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة ميدل ايست مونيتر في تقرير لها، امس السبت، أن “الولايات المتحدة اشترت موافقة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفقة القرن بـ 9 مليار دولار وهو المبلغ الذي وعدت به في ورشة العمل الاقتصادية للصفقة في البحرين في الصيف الماضي”.وذكر التقرير أن “مصر كانت تدعم رسميا إقامة دولة فلسطينية على حدودها […]

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